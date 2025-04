Homem é preso após ameaçar a mãe idosa de morte em Agudos

Agudos - Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3), na Vila Santa Cecília, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar de morte a própria mãe, de 73 anos. O fato já havia ocorrido antes, segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, e a idosa chegou a dormir dois dias fora de casa com medo de que o filho a machucasse.

Conforme o registro policial, equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por um vizinho e encontrou a vítima chorando, e bastante abalada. Ela disse que o filho é dependente de bebida alcoólica há dois anos e que a ameaça e a ofende com frequência. Nesta quinta, de acordo com a mulher, ao chegar em casa, ele teria falado: "Vou perder tudo o que tenho, mas vou acabar com você e seu filho". O homem negou as ameaças.

Ainda segundo o BO, no dia anterior, a idosa já havia procurado a DDM para registrar ameaças feitas pelo filho e solicitar medidas protetivas de urgência. Porém, não houve tempo dele ser notificado a respeito da medida judicial antes da prisão. O homem foi autuado em flagrante pelas ameaças e o delegado plantonista representou à Justiça pela decretação de sua prisão preventiva para garantir a integridade física da vítima.