Bauru tem primeiro atleta a conquistar a mandala das 6 Majors

O bauruense Walter Bozzini Moura, de 53 anos, conquistou a primeira mandala das “Six Majors” para a cidade de Bauru. O atleta e professor obteve o item mais cobiçado pelos corredores do mundo todo após uma trajetória de 12 anos, que o levou a completar os 42 quilômetros e 195 metros de cada uma das seis maratonas mais importantes do mundo: Berlim (2013), Chicago (2014), Nova Iorque (2017), onde fez seu melhor tempo, de 2:59:15, Boston (2019), Londres (2022) e a mais recente delas, a de Tóquio, em março deste ano. A honraria foi entregue a ele pela organizadora Abbott após a prova no Japão.

Conforme o JC mostrou na Entrevista da Semana, na qual Walter foi o personagem, em 9 de junho do ano passado, o bauruense se preparou para o ciclo desta última maratona no Quênia. Ele participou de uma imersão profissional na Home of Champions (Casa dos Campeões), na cidade de Iten.

No país número 1 das corridas de longas distâncias, Walter treinou com nomes como Abel Kirui, campeão da Maratona de Berlim em 2009, Nikolas Kosgei, que venceu a Maratona de São Paulo em 2024, e Timothy Kiplagat, primeiro colocado na São Silvestre 2023. Em suas palavras, foi muito mais do que uma pós-graduação em corrida. Na África, se inteirou de aspectos como a alimentação, rotina e foco dos vencedores. Walter é professor da assessoria Iron Coach, que trabalha com corredores, ciclistas e triatletas em Bauru. Sua parceira de trabalho é a esposa Juliana Cristina D'Angelo.