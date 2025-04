Cláudio Massad é campeão da Liga Oeste Paulista de tênis de mesa

O atleta permanecerá na capital paulista até o dia 19, treinando no Centro Paralímpico Brasileiro com a Seleção de Tênis de Mesa. Ainda em São Paulo, entre os dias 24 e 27 de abril, Massad participará do primeiro campeonato internacional do ano, o Challenger de São Paulo, organizado pela ITTF (International Table Tennis Federation), torneio que vale pontos para o ranking mundial. “Será um mês de jogos difíceis, mas estou confiante em conquistar bons resultados e medalhar em todas as competições. Seguimos firmes em frente!”, declarou Cláudio Massad.

Atualmente, Cláudio ocupa a 14ª posição no ranking mundial paralímpico de simples e a 7ª no ranking de duplas, sendo o melhor brasileiro na Classe 10.

Cláudio Massad conta com o apoio da Bolsa Atleta, Time São Paulo, Multidrive, 360TT, HANDDRY, Zero 8, Academia Saúde & Cia e Acqua Physio Institute.