Com biribol em alta, BTC promove seu 3.º torneio com 16 times

O Bauru Tênis Clube promove neste sábado (5), durante todo o dia, a partir das 7h30, a terceira edição do agora tradicional Torneio de Biribol por Equipes. A modalidade, resgatada pelos associados em 2023, reunirá 64 jogadores distribuídos em 16 times, todos formados por sócios.

As equipes foram divididas em quatro grupos, nos quais todos jogam entre si, e os dois melhores avançam para o mata-mata. Ao término do torneio, serão premiados o campeão, o vice-campeão, o terceiro colocado, além do atleta revelação e do craque do campeonato (MVP). Os coordenadores do evento são os associados Carlos Eduardo Portezani, o Cae, Waltinho Folks e Wladimir Costa Junior, o Boi, que contam com o apoio da diretoria betecista.

O Jornal da Cidade e o JCNET são apoiadores de mídia. A competição conta com o patrocínio de diversas empresas, que dão nome às equipes: 3P BTG Pactual, Imek Máquinas Sleeve, Ribas Imóveis, Jolie Café, Construserve, Pegoraro Engenharia, Pátio do Chopp, Lojas Copical, BTC Restaurante-Bar, Prime Bar BTC, Totem Comunicação Visual, Maestria - Tintas & Sistemas, Instituto Mondelli de Odontologia, Ótica Snell, Guanda Baterias e Grupo Campoi.