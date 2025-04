Com perfurações, corpo de homem é encontrado em Bauru

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de perfuração por objeto cortante em um imóvel precário, situado da rua Alcino Pinheiro Chagas, no bairro Santa Fé, região do Fortunato Rocha Lima, em Bauru. A vítima estava sob uma tenda, com dois ferimentos no braço direito. Também havia uma grande quantidade de sangue sob a região do peito, consta do boletim de ocorrência (BO)

Vizinhos acionaram uma ambulância do Samu por volta de 3h. Uma equipe da Polícia Militar também prestou apoio. O delegado Glaucio Stocco, que estava de sobreaviso na Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), compareceu ao local e deu início às investigações.