Bauru Basket encara o União Corinthians em confronto direto

O Bauru Basket entra em quadra nesta sexta-feira (4) para mais um duelo decisivo no NBB Caixa. O Dragão enfrenta o União Corinthians às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em um confronto direto na tabela de classificação. Com 16 vitórias em 29 partidas (55,2% de aproveitamento), o time gaúcho ocupa a 7ª posição. Já os bauruenses estão no 6º lugar, com uma campanha de 17 triunfos em 30 rodadas (56,7% de aproveitamento) — em caso de resultado positivo, ultrapassam o Vasco, que está em 5º.

Para o técnico Paulo Jaú, o duelo contra o União Corinthians é o mais importante antes do início dos playoffs, ainda mais considerando que os adversários levaram a melhor no jogo do primeiro turno pelo placar de 83 x 77. "Será um embate duro, valendo posição na tabela, assim como foi o jogo em Santa Cruz do Sul. O Vasco também está nesse bolo, querendo se aproximar do G4", analisou o treinador.

Vindo de uma derrota fora de casa para o Sesi Franca, o União Corinthians deve explorar seu jogo em cima de duas peças: "É uma equipe muito bem treinada pelo Rodrigo da Silva. Eles jogam dentro do sistema tático, com muitas jogadas, sempre comandadas pelo Jony Machuca, armador que já jogou aqui no Bauru. Já no garrafão, o destaque é o Dikembe, que é um pivô muito forte no jogo de costas para a cesta", completou Jaú.