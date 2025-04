Vacinação da Influenza para públicos prioritários começa nesta 2º

A vacinação da Influenza acontece sem agendamento. A pessoa deve procurar uma unidade de saúde - veja lista completa das unidades ao final, e apresentar o CPF ou cartão do SUS. A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos.

Todas as UBSs e USFs terão a aplicação da vacina de segunda a sexta-feira, e nas UBSs do Bela Vista, Geisel e Chapadão/Mendonça, além da aplicação até as 22h, a vacina também será disponibilizada aos sábados, das 8h às 17h30, para todas as pessoas dos públicos prioritários.