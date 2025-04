Espaço 'Todos Por Um' promove ação especial sobre o parkinson

Ana Maria Marcondes recebeu o diagnóstico de Parkinson em novembro de 2021. Logo depois, conheceu o Grupo Amigos do Parkinson (GAP) e começou a participar das atividades realizadas na Casa do Médico, em Bauru. Tocada pelo acolhimento e pela necessidade de um espaço mais confortável, decidiu construir um local dedicado ao grupo. Assim nasceu o Espaço 'Todos Por Um', inaugurado em maio de 2023, e que contará com uma programação especial durante este Abril Verde.

O local recebe o mesmo nome do grupo de coral do GAP, coordenado por Ana, onde também ocorrem ensaios às apresentações realizadas em Bauru. O GAP realiza boa parte nas atividades no local, mas ainda mantém vínculo com a Casa do Médico, com reuniões quinzenais.

Abril é o mês de conscientização sobre o Parkinson, com datas dedicadas à divulgação da doença no Brasil e no mundo. Neste dia 4, celebra-se o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Parkinson. No próximo dia 11, a atenção se volta para o Dia Mundial da doença.