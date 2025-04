Lençóis: cães vítimas de maus-tratos são resgatados; 2 morreram

Segundo o BO, os cachorros estavam em dois canis sujos, inclusive com sangue, e sem ração. Em um deles, também não havia água disponível. Um dos animais tinha lesões profundas e estava bastante debilitado. O tutor chegou ao imóvel posteriormente e alegou que os cães eram usados para caçar javalis e que estavam feridos porque tinham brigado.

Os cães - cinco adultos da raça pit bull e dois filhotes - estavam em uma casa no Jardim Maria Luíza I. De acordo com o registro policial, após receber denúncia sobre agressões e maus-tratos, o agente da GCM foi até o local. A Coordenadoria de Proteção Animal foi acionada, assim como a Polícia Civil, e uma veterinária acompanhou toda a ocorrência.

Lençóis Paulista - Sete cachorros vítimas de graves maus-tratos foram resgatados na tarde desta quinta-feira (3) por equipe da Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) em uma ação que contou com participação da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM). Dois não resistiram e morreram antes que a ocorrência fosse registrada. O tutor, de 50 anos, que alegou utilizar os animais na caça de javali, foi preso em flagrante.

Na residência, foi encontrada uma arma de pressão, que foi apreendida para perícia. Os cachorros foram resgatados e encaminhados para tratamento. Quatro pit bulls foram internados com ferimentos e anemia, mas dois não resistiram e morreram antes do registro da ocorrência. Os filhotes, magros e com pulgas, também passaram por avaliação. Autuado por maus-tratos, sem direito à fiança, o tutor aguarda preso a audiência de custódia.