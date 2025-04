TJ mantém decisão de Bauru que negou liminar à oposição

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve nesta quinta-feira (3) a decisão de primeiro grau, da Justiça de Bauru, que negou suspender a aprovação do projeto de lei (PL) que autoriza o DAE a contrair R$ 40 milhões em empréstimo – texto que passou uma semana após ser protocolado e cuja aprovação se deveu a uma manobra da Mesa Diretora. O caso segue agora definitivamente para análise de mérito.

A decisão vem no âmbito de um recurso dos vereadores Estela Almagro (PT), Eduardo Borgo (Novo), José Roberto Segalla (União Brasil), Júnior Lokadora (Podemos) e Natalino da Pousada (PDT), para os quais a decisão da Justiça de Bauru deveria ser revista.

O recurso, com mais de 20 páginas e assinado pelo advogado Thiago Munaro, foi protocolado no TJ no mesmo dia em que a decisão saiu – o que exigiu movimentação de todo o escritório Thiago Munaro Associados, segundo apurou o JC.