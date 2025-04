Suspeita de fraude: MP faz busca e apreensão na UPA de Agudos

Agudos - O Ministério Público (MP) de Agudos (13 quilômetros de Bauru) cumpriu mandado de busca e apreensão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A medida vem no âmbito de um inquérito que apura irregularidades na organização social (OS), contratada na gestão passada numa negociação que o atual prefeito, Rafael Lima Fernandes (Republicanos), busca rescindir.

A diligência contou com apoio do núcleo Campinas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar (PM). Uma segunda frente da busca ocorreu em Jaguariúna, onde a OS também mantém contrato ativo.

Em nota, o Ministério Público afirmou que “as decisões foram lavradas pela 2ª Vara da Comarca de Agudos e se relacionam com investigação do Ministério Público voltada para a apuração de fraude e frustração de procedimento licitatório em benefício de Organização Social da Saúde”.