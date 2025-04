Dentista é suspeito de abusar de adolescente com leucemia no HC

Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ivestiga uma denúncia de estupro que teria ocorrido nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp (HCFMB). Uma adolescente de 16 anos, que tem leucemia e faz tratamento na unidade, acusa um dentista de 46 anos de trancar a porta do consultório, passar as mãos em seu corpo e esfregar a barba no seu rosto e pescoço. O profissional foi afastado.

De acordo com o delegado seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, o fato teria ocorrido no dia 27 de março, mas só chegou ao conhecimento da DDM no dia 31, quando o pai da paciente procurou a unidade para registrar um boletim de ocorrência (BO). O homem contou que a filha foi diagnosticada com leucemia e que estava internada há 15 dias no Departamento de Oncologia do HC para tratamento.

No dia 27, ao visitar a adolescente, segundo o delegado, o pai foi informado por um enfermeiro que ela teria relatado violência sexual por parte de um dentista. A paciente alega que o profissional a levou até uma sala, trancou a porta e passou a acariciar o seu corpo e a roçar a barba no pescoço e no rosto dela. Pelo fato de o local estar fechado, ela disse que encontrou dificuldades para se desvencilhar do agressor.