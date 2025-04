No último sábado (29), Bauru recebeu pela primeira vez o grupo Country Beat, que levou ao Villa Rondon uma apresentação misturando o sertanejo com o funknejo – um dos gêneros musicais que mais cresce no Brasil.

A noite começou com a dupla Camila e Adiel, que animou o público com grandes sucessos. O encerramento ficou por conta do DJ Theo Aguilhera, que garantiu uma pista cheia ao som da música eletrônica e dos hits do momento.

Fotos: Douglas Willian