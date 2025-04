Polícia Civil fecha “minicassino” e indicia mulher em Bauru

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Bauru encerrou as atividades de um “minicassino”, apreendeu oito máquinas caça-níqueis e indiciou a mulher responsável pelo espaço onde funcionavam os jogos ilícitos, nesta terça-feira (1).



Segundo o SIG, no momento da abordagem, cujo endereço não foi informado, havia apostadores no local. Eles foram qualificados no boletim de ocorrência. Diante da situação, os policiais civis conduziram a mulher até a delegacia, onde foi registrado um termo circunstanciado. Ela foi ouvida e liberada para responder em liberdade. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro, mas o valor não foi divulgado.