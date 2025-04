Morre a paciente que pediu para ver o céu e comer um misto; VÍDEO

Morreu nesta quarta-feira (2), aos 27 anos, Giovana Pedro Barreto, a paciente do Hospital Amaral Carvalho, que comoveu ao pedir para ver o céu azul e comer um misto quente durante um período de internação.



O desejo da moradora de Duartina foi acolhido pela equipe do hospital, que não mediu esforços para atendê-la, garantindo um momento de satisfação para ela e para a mãe, que a acompanhava. A cena, registrada e veiculada em redes sociais, comoveu a todos que participaram e também os internautas.



A despedida de Giovana acontece no centro velatório de Duartina, desde as 7h desta quinta-feira (3). O sepultamento será às 14h, no cemitério local.