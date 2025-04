Bauru: grávida apanha do ex e leva chute na barriga

Uma jovem de 18 anos, grávida de nove semanas, denunciou à Polícia Civil o ex-namorado, pai do seu filho, nesta quarta-feira (2), por tê-la ofendido e agredido com puxões de cabelo, além de tê-la enforcado com as mãos e dado um chute em sua barriga. O fato aconteceu no Pousada da Esperança, em Bauru.



Segundo o boletim de ocorrência (BO), a jovem sentiu dores na região uterina, temeu pela perda da gestação e procurou uma maternidade de Bauru, onde foi medicada. De acordo com ela, não houve prejuízo ao feto.



A jovem relatou ainda aos policiais civis que o relacionamento com o agressor, de 24 anos, durou três meses e terminou por conta da agressividade dele. Informou ainda que já havia sido agredida outras duas vezes, mas não tinha procurado a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) até então. Agora, ela requisitou uma medida protetiva.