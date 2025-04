Jovem atleta é vice-campeã de Campeonato Brasileiro de Judô

No último final de semana, a jovem judoca Sofia Fioretto, de 12 anos, atleta da Associação Caminaga de Artes Marciais, brilhou no tatame ao representar o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Judô - Região V, realizado na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul.



A vaga para a competição nacional foi conquistada por Sofia após uma excelente performance na seletiva realizada pela Federação Paulista de Judô no início do mês, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, onde garantiu seu lugar entre as melhores da categoria. Competindo na divisão sub-13 , -47kg, a atleta demonstrou técnica, determinação e garra em cada luta, avançando nas disputas e alcançando o vice-campeonato brasileiro.



O resultado reforça o talento e a dedicação da jovem judoca, que segue firme em sua trajetória no esporte, acumulando experiência e buscando novas conquistas. A conquista de Sofia é motivo de orgulho para sua equipe, treinadores e para o judô paulista, que esteve muito bem representado na competição.