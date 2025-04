Sesi Vôlei Bauru enfrenta Fluminense por vaga na semi

O Sesi Vôlei Bauru deu o seu primeiro passo em direção à semifinal da Superliga 2024/2025. Agora, para completar sua classificação, o time bauruense enfrenta o Fluminense pelo Jogo 2 das quartas de final da liga nacional. A partida será no Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3), às 18h, com transmissão do Sportv 2.

A equipe de Bauru chega para a segunda partida das quartas de final após vitória imponente no Jogo 1. O primeiro duelo no mata-mata entre Sesi Vôlei Bauru e Fluminense, disputado em Bauru, acabou em 3 sets a 0.

O retrospecto do confronto segue muito positivo para o Sesi Vôlei Bauru na temporada: são três encontros com o Fluminense e três vitórias da equipe de Bauru por 3 sets a 0. Em caso de mais uma vitória, o time bauruense estará classificado para as semifinais da Superliga e aguarda a definição do confronto entre Dentil Praia Clube e Unilife Maringá.