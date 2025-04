Sub-15 e sub-17 do Norusca estreiam no Alfredão no dia 12/4

O Esporte Clube Noroeste estreia nos Campeonatos Paulista Sub-15 e Sub-17 daqui a dois sábados, dia 12 de abril, às 9h e às 11h, respectivamente, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O duelo de abertura será contra o Porto Foot Ball, de Porto Ferreira. A entrada é gratuita.



As equipes do Norusquinha treinam no próprio clube e são comandadas pelos treinadores Marcelo Santos, no sub-15, e Halisson Santos e Pereira, no sub-17.



O Noroeste está no Grupo 5, ao lado de XV de Jaú, Ferroviária, Rio Claro, Matonense e Porto Foot Ball. A competição começa com 84 equipes em cada categoria, e a final está marcada para 29 de novembro.



Na primeira fase, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, classificando-se os dois primeiros colocados de cada chave, além dos seis melhores terceiros lugares.