Associação do Pousada pede doações de alimentos e roupas

Associação de Moradores da Comunidade do Pousada da Esperança Recreativa (A.M.C.P.E.R - Ágape) precisa de doações de roupas em bom estado, alimentos de cesta básica e produtos de higiene para seguir ajudando famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro, em Bauru.



A entidade não tem vínculo com órgãos governamentais e é sustentada com apoio de moradores, amigos, fundos comunitários, além de parceiros como o supermercado Tauste, informa o idealizador pastor Ricardo Alexandre. De acordo com ele, atualmente, o projeto atende cerca de 70 famílias.



Interessados em ajudar a Associação de Moradores da Comunidade do Pousada da Esperança Recreativa podem levar doações à rua Alcides Galvão de França, 2-62, no bairro Pousada 2. O telefone para contato via WhatsApp é (14) 98823-2124.