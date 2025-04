Restaurador busca doações para reformar relógio da Sta. Terezinha

O restaurador de antiguidades Jaime Prado pede doações de materiais para que o relógio da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, de Bauru, volte a marcar horas. A peça Michelini foi recuperada em 2013, mas precisa de revisão e manutenção geral na máquina.



Para que os fiéis voltem a escutar as badaladas, Jaime destacou em entrevista ao JC que será necessário trocar os vidros dos quatro mostradores por placas de acrílico leitoso, pois alguns estão quebrados e trincados.



Ele pretende pintar os quadros mostradores, como já fez outras vezes, com o amigo Roberto Pinheiro. "Nosso trabalho é voluntário, por isso, pedimos ajuda para restaurar e preservar os relógios antigos. Eles são parte da história de Bauru. Foram doações da Colônia Portuguesa, na pessoa do Comendador José da Silva Martha", destaca.



O relógio foi inaugurado no dia 28 de junho de 1948 na cidade, segundo o Jaime. O jornalista aposentado também pontua que Bauru foi contemplada com três das 1.200 máquinas de torre da Michelini fabricadas em São Paulo entre 1908 até 1969.



Os interessados em apoiar a causa com doações de materiais ou outras formas de contribuir, podem entrar em contato com o restaurador através do número (14) 98132-1480.