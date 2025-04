Para reatar com a ex em Bauru, homem mutila a própria barriga

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Bauru, nesta segunda-feira (31), para denunciar que está sendo perseguida e sofrendo violência psicológica por parte do ex-companheiro, da mesma idade. Para que reatassem, ele usou uma tesoura para mutilar a própria barriga, além de entrar na casa dela e quebrar diversos itens de valor.



O casal ficou junto por sete anos, morou na mesma casa por quatro, mas não teve filhos. O término ocorreu porque ele passou a usar drogas, consta do boletim de ocorrência (BO). No entanto, segundo a vítima, o homem não aceita o fim do relacionamento. Há cerca de dois meses, a importunação que já existia se intensificou e tornou-se mais agressiva. A mulher relatou na delegacia que o ex-companheiro liga para ela durante a madrugada e envia mensagens insistentemente.



Como a vítima passou a ignorar seus contatos, ele decidiu persegui-la. Fez escândalos no local de trabalho dela, permaneceu em frente à casa onde mora a mulher, dormiu na porta da residência, passou a noite tocando o interfone para que ela o atendesse, sem contar a autolesão e os prejuízos materiais.



Na DDM, ela solicitou medida protetiva. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.