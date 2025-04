Bauru: mulher tem carro riscado e é perseguida pelo ex na igreja

Uma mulher de 39 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru após uma série de ameaças e perseguições recentes por parte de seu ex-companheiro, de 40 anos. Ela, que já possui uma medida protetiva contra ele, registrou mais um boletim de ocorrência (BO) por dano, ameaça, violência doméstica e descumprimento de ordem judicial, nesta terça-feira (1).



Segundo seu depoimento à DDM, no início de março, o ex foi até a igreja frequentada por ela e riscou o carro da vítima, que estava estacionado em via pública. Semanas depois, ele confessou ter danificado o veículo, afirmou ela em BO. No último sábado (29), de acordo com a denunciante, o homem voltou a abordá-la a caminho da igreja e se jogou na frente de seu carro. Também a ameaçou. Ela conseguiu entrar no templo, enquanto ele permaneceu do lado de fora.



Um fiel testemunhou a situação e relatou que o agressor estava armado com uma faca. O homem se arriscou e foi conversar com o indivíduo. Por fim, o persuadiu a deixar o local.



Naquela mesma noite, o ex-companheiro ainda foi esperá-la em um posto de combustíveis, mas fugiu ao perceber que a Polícia Militar havia sido acionada. O caso será investigado.