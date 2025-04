Morre idosa roubada em Bauru e ladrões responderão por latrocínio

Morreu, na manhã desta quarta-feira (2), a idosa Laíde de Sousa Jacob, 77 anos, que estava em estado vegetativo desde que foi assaltada por dois homens em Bauru, no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, ela foi empurrada por um deles e bateu a cabeça no chão, durante o roubo praticado no Jardim Bela Vista. A partir de agora, a dupla, que já está presa, passa a responder por latrocínio, que é roubo seguido de morte, explica o delegado Marcelo Goes, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).



Conforme noticiado pelo JCNET, naquela data, Laíde não percebeu que era perseguida pelos dois homens, inclusive dentro de um circular. Consta em boletim de ocorrência, que ela foi abordada na rua Nicola Avalone, após desembarcar do ônibus na rua Vitória e caminhar por algumas quadras. O crime foi flagrado por câmeras de segurança ao longo do trajeto. A dupla foi atraída por uma corrente de ouro e brincos usados pela vítima. O assalto assustou moradores do bairro e gerou revolta na cidade.



Um dos ladrões, que já tinha cometido crimes semelhantes, está detido desde 25 de fevereiro. Já seu comparsa chegou a ser liberado pela Justiça para responder ao crime em liberdade, após se apresentar voluntariamente devido à grande repercussão do caso. No entanto, em 18 de março, um mês depois do crime, ele foi preso por decisão judicial.



Elizangela Jacob, nora de Laíde, disse que a família está emocionalmente devastada desde o dia do roubo. Laíde trabalhou por 40 anos e se aposentou com um salário mínimo. “Ela sempre foi uma mulher supervaidosa e ativa. Cuidava do marido, Walter, que está debilitado”, comentou em entrevista recente ao JCNET.



Detalhes do velório e sepultamento ainda não foram divulgados. Laíde deixa o esposo, Walter Jacob, dois filhos, três netos e dois bisnetos.