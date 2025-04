Homem é preso com carro roubado e meio quilo de cocaína em Bauru

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam nesta quarta-feira (2), em um condomínio na cidade, um homem de 41 anos com um veículo roubado em São Bernardo do Campo, além de meio quilo de cocaína com elevado grau de pureza. Ele foi autuado em flagrante por receptação dolosa e tráfico de drogas.



De acordo com a delegacia especializada, investigações apontavam que A.L.R.D.S. ocultava um Mini Cooper sabendo que ele havia sido roubado no ABC Paulista no dia 1 de março de 2023, e estava com as placas diferentes das originais relacionadas à numeração de chassi do carro.



"Com a continuidade das diligências, foi possível ainda coletar informações de que o investigado estaria na posse de uma arma de fogo e ainda praticava o tráfico de drogas, para o que, esporadicamente, usava o veículo mencionado, além de um VW Tiguan", explica a Polícia Civil, em nota.



Nesta quarta-feira, equipes da 1.ª DIG cumpriram mandado de busca na residência dele, em um condomínio no Jardim Carvalho, e localizaram tablete de cocaína conhecida como "escama" ou "nine-nine", em razão do alto grau de pureza e elevado valor comercial, pesando cerca de 500 gramas.



No Tiguan, os policiais civis encontraram um simulacro de revólver e balança de precisão com resquícios de cocaína. O Mini Cooper também estava no endereço e foi apreendido para fins de perícia. O investigado foi levado à sede da Deic e, após o flagrante, permaneceu à disposição da Justiça.