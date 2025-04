ABDA é campeã no masculino e vice no feminino da Copa Brasil

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) subiu ao pódio da Copa Brasil Sub-18 de polo aquático em dose dupla. Invicto, o time masculino foi campeão e o feminino foi vice-campeão.



A competição organizada pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) e considerada uma prévia para o Campeonato Brasileiro da categoria do segundo semestre, foi disputada na Arena ABDA, de quinta-feira (27) a domingo (30) e reuniu dez times de cinco clubes.

MASCULINO

A ABDA sagrou-se campeã no masculino ao vencer o time do Flamengo na final, por 11 a 7. A associação ainda teve o seu segundo time, ABDA B formado por atletas da categoria sub-16, disputando o 3.º lugar da competição, que acabou ficando para o time do Sesi.



O goleiro da ABDA, Victor Hugo Mendes de Souza, recebeu premiação de destaque como MVP e defesa menos vazada. Para a seleção do campeonato, dos sete atletas eleitos, cinco foram da ABDA: Victor Hugo Mendes de Souza (goleiro), José Carlos Marques (marcador), Matheus Azenha (centro), Fernando Gomes e Danilo Martins (atacantes).



O técnico Alexandre Dezani, que acompanha os atletas da equipe desde a categoria sub-14, destaca a boa atuação do time ao longo dos anos e avaliou a participação na Copa Sub-18. "Foi um campeonato curto e bem difícil. Jogos contra Flamengo e Sesi bem complicados. Mas começamos bem e não deixamos brechas para os adversários. A final foi um jogo muito acirrado, mas conseguimos garantir mais esse título para a ABDA", comemorou.

FEMININO

A final do feminino foi entre os times da ABDA e Sesi. A partida terminou empatada em 8 a 8. Na disputa de pênaltis, o time de São Paulo levou o título, finalizando a partida em 12 a 10.



A ABDA ainda disputou o 3º lugar com seu time ABDA B, formado por atletas mais jovens, com o time do Flamengo e acabou ficando com a 4ª colocação.



Entre os destaques, a atleta Ana Livia Paixão foi artilheira da Copa Sub-18. Na seleção do campeonato, figuraram as atacantes Lyvia Vaz e Nicole Fernandes.



Marcelo Chagas, técnico do time vice-campeão da ABDA, destacou a raça das atletas e parabenizou a equipe. "A Copa Sub-18 para a ABDA Feminina foi sensacional. Entramos com duas equipes, uma sub-16 e outra equipe um pouco mais experiente que evoluíram muito durante o campeonato. O Sesi tinha o favoritismo por ter o time mais tempo formado e muitas atletas jogando no adulto. O time da ABDA se entregou ao seu limite. Cumpriram exatamente o plano de jogo, porém como somos um time abaixo da categoria, é normal o nervosismo onde resultou em falhas nas jogadas em superioridade, o que foi decisivo. Mas o time surpreendeu e, por pouco, não levamos esse título", pontuou.



O foco agora é a preparação para os próximos desafios. "Acredito que estamos no caminho certo. No próximo semestre, teremos o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-18 e acredito que até lá vamos evoluir muito mais. Acredito muito nas meninas e no trabalho da comissão técnica, vamos seguir treinando forte para as próximas competições que estão por vir", explicou Chagas.