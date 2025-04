ABDA tem 21 atletas convocados para os treinamentos da Seleção

AABDA teve 21 atletas e 3 profissionais convocados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para participarem de treinamentos da Seleção Brasileira de polo aquático, de 11 a 13 de abril, visando a preparação para competições internacionais. Após o período de treinamentos, serão definidas as equipes que irão representar o Brasil nos campeonatos.



Os treinamentos visando a preparação para o Pan Americano Sub-17 masculino, que será disputado em maio, em Medellin, na Colômbia, serão realizados em São Paulo (SP).



Seis dos 25 atletas convocados são da ABDA: Danilo Santos Martins, Fabrício Fernando Ferreira, José Carlos Marques Fernandes, Kaua Henrique de Oliveira Vital, Victor Hugo dos Santos Ferreira e Victor Hugo Mendes Rodrigues de Souza.



A preparação para o Pan Americano Sub-17 feminino será feita na forma de monitoramento de atletas pela CBDA, em comum acordo entre a direção e a comissão técnica da categoria. Ao final do monitoramento, será convocada a seleção feminina que irá representar o Brasil, formada por 14 atletas.



Sete das 32 atletas monitoradas são da ABDA: Eloa dos Santos Campmann, Evelyn da Silva Santos, Geovanna Miranda Urias, Julia da Silva Morgado, Lyvia Stringhetta Vaz, Marianny Santanna da Silva e Nicolly da Silva Fernandes.



Pan Americano Sub-15 - Os treinamentos visando o Pan Americano Sub-15 masculino, que será disputado em Bauru (SP), em setembro, serão realizados na Arena ABDA, em Bauru (SP).



Cinco dos 26 atletas convocados são da ABDA: Antônio César Deganutti, Eraldo Junior Murque de Carvalho, Gabriel Henrique Moraes, Jorge Miguel de Souza e Otávio Gonçalves.



Também foram convocados para a comissão técnica o treinador Alexandre Blanc Dezani e o preparador Thiago Dal Médico.



Os treinamentos visando a participação do Brasil nos Mundiais Júnior e Adulto masculino serão realizados em São Paulo .



Três dos 26 atletas convocados são ABDA: João Vitor Albieri Caumo, Patrick Momo Romanholi e Rafael Nunes Dantas.



Os treinamentos visando a preparação para o Mundial Júnior feminino, que será disputado em Salvador (BA), de 10 a 18 de agosto, ocorre em São Paulo.



Sete das 26 atletas convocadas são da ABDA: Ana Júlia de Barros Silva, Karen de Miranda da Silva, Leticia Lorieto Silva, Lyvia Stringhuetta Vaz, Nicole Fernandes, Sarah Bedani e Stefany Vitória Pinheiro Azevedo. Também foi convocada a preparadora Janaína Parra Grossi.