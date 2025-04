Sesi-SP conquista oito medalhas em Brasileiro Região V de Judô

O Sesi Judô participou, no último final de semana, do Campeonato Brasileiro Região V de Judô e foi, novamente, destaque nacional. Com uma delegação de oito atletas da equipe de Desempenho, sediada no Sesi Botucatu, os oito judocas conquistaram medalhas, sendo três delas de ouro. O torneio foi sediado em Canoas (RS), entre 29 e 30 de março.



As três medalhas de ouro vieram com Anna da Silva, na categoria Sub-18 até 57kg; Gabrielly Rosa, no Sub-21 até 48kg; e Giovana Shimada, no Sênior até 52kg. As medalhas de prata, enquanto isso, foram conquistadas por: Larissa Menezes, no Sub-21 até 57kg; Aline dos Santos, no Sub-21 até 63kg; e Maria Paula Guilherme, na categoria Sênior até 70kg. O Sesi Judô ainda conquistou duas medalhas de bronze, com Vinicius Raimundo, na categoria Sub-21 até 73kg; e Gustavo Reis, no Sub-21 acima de 100kg.



O Brasileiro Região V reuniu mais de 600 judocas entre os dois dias de competição, agregando atletas desde o Sub-13 até o Sênior. O desempenho dos judocas do Sesi Judô auxiliou o resultado de São Paulo, com o estado liderando o quadro de medalhas sobre as entidades de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.



A delegação do Sesi-SP também incluiu atletas do Sesi Esporte Aperfeiçoamento Esportivo, nas categorias Sub-13 e Sub-15, com 12 judocas das unidades do Sesi Araçatuba, Sesi Bauru, Sesi Botucatu, Sesi Campinas, Sesi Cruzeiro, Sesi São Bernardo e Sesi Santo André. No Aperfeiçoamento, foram 11 medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e seis de bronze.