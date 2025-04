Grupo de acolhimento de TEA faz eventos sobre autismo

Em abril, mês que dá início às campanhas de conscientização do autismo, é comum surgirem iniciativas que compartilham informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em Bauru, o Família TEA, grupo de acolhimento para famílias atípicas, é um dos promotores de educação sobre o assunto. O primeiro encontro "Da Aceitação à Proteção" está previsto para a próxima sexta-feira (04) na Casa do Médico, localizada na rua Amadeu Sangiovani, 4-47.



A iniciativa conta com apoio do movimento Todos Pelo Autismo e pretende arrecadar materiais sensoriais para destinar às crianças com TEA atendidas pela Associação dos Familiares e Amigos dos Pais de Autistas de Bauru (AFABAP).



Embora a entrada seja gratuita, os participantes podem contribuir com doações de slimes, massinhas, brinquedos táteis e outros recursos de estímulo sensorial. A associação sem fins lucrativos reforça que os materiais são essenciais para o desenvolvimento de atividades auxiliadoras no bem-estar das crianças.



As palestras serão ministradas por profissionais multidisciplinares da área de saúde e direito. As apresentadoras convidadas são a doutora pediatra e neuropediatra Paolla Nakandakare, a advogada Jaqueline Paterno, a psicóloga e pedagoga Eliana Ruiz e a fonoaudióloga Ana Vitória Rondon.