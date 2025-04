Apae faz programação especial para o Dia Mundial do Autismo

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2), reforça a necessidade de compreender e apoiar as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma condição neurológica que impacta a comunicação, interação social e comportamentos, manifestando-se de forma particular em cada indivíduo. Em Bauru, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) preparou uma série de atividades voltadas à informação, inclusão e apoio aos autistas e suas famílias, destacando a importância do diagnóstico precoce e das intervenções adequadas para o desenvolvimento das habilidades das pessoas com TEA.



A programação inclui participação na Caminhada do Autismo, realizada em parceria com o Lions Clube, no dia 6 de abril. Internamente, haverá capacitação para profissionais, grupos de pais e atividades específicas para os usuários atendidos pela instituição. Segundo a coordenadora da Apae, Jessica Perotta Xavier, é fundamental conscientizar a sociedade sobre a importância do tema e da identificação precoce do transtorno, para o melhor aproveitamento da "janela de oportunidades". Esse período permite intervenções que maximizam o desenvolvimento das habilidades da pessoa com TEA. "Quanto mais cedo a criança recebe apoio, melhores são as chances de desenvolver habilidades essenciais para sua autonomia e qualidade de vida", explica. Atualmente, a Apae Bauru atende 473 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico fechado de TEA, por meio de serviços nas áreas de saúde, educação e assistência. O processo de ingresso na instituição ocorre a partir do encaminhamento do órgão regulador, com a apresentação de documentação básica dos atendidos e seus responsáveis. O diagnóstico é realizado por uma equipe multidisciplinar, e o tempo de espera depende da oferta de vagas regulada pelos órgãos competentes. Para auxiliar no desenvolvimento das habilidades das pessoas com TEA, a Apae Bauru oferece diversos serviços e programas, como avaliação inicial e diagnóstica, atendimento com equipe multidisciplinar e terapia multisensorial controlados para promover bem-estar e desenvolvimento).