Diárias de imóveis no Litoral estão mais baratas, diz Creci-SP

O maior feriado prolongado de 2025 unirá a Páscoa e o Dia da Inconfidência, mais conhecido como Dia de Tiradentes, em um só período. Por este motivo, de 18 a 21 de abril, o Litoral paulista deve receber milhares de turistas que se planejaram para aproveitar o descanso de quatro dias em cidades praianas, mesmo que as temperaturas já estejam mais amenas do que as do verão.



E a boa notícia é que, neste ano, casas e apartamentos de diversos tamanhos estão com diárias de locação mais baratas do que as apuradas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) na Páscoa de 2024. O órgão realizou levantamento com 27 imobiliárias que atuam nesse segmento e identificou boas opções para alugar com preços convidativos.



No Litoral Norte, por exemplo, o conselho pesquisou valores nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, onde todas as casas disponíveis para locação estavam com diárias mais baratas do que no ano passado. A redução dos preços variou de 23,62% para os imóveis de 3 dormitórios a até 57,20% para os de 4 dormitórios.



O mesmo não se verificou nos alugueis dos apartamentos. Para os de 2 quartos, os preços passaram de R$ 533,00 para R$ 632,00, o correspondente a uma alta de 18,57%. Já os com 3 dormitórios aumentaram 9,37% (de R$ 800,00 para R$ 875,00) e os de 4, 81,10% (de R$ 1.270,00 para R$ 2.300,00).



Ao consultar as imobiliárias do Litoral Centro, onde estão as cidades de Santos, Guarujá e São Vicente, o Creci-SP verificou queda nos preços de 4 tipos de imóveis e alta em apenas um tipo. Estão mais em conta as diárias das casas de 3 dormitórios (-3,49%) e dos apartamentos de 1 (-39,02%), 2 (-6,49%) e 3 dormitórios (-40,90%). Nessa região, casas com 2 quartos mantiveram a locação em R$ 700,00 e, para as de 4 dormitórios, os valores passaram de R$ 1.750,00 para R$ 2.250,00 ao dia.

LITORAL SUL

As cidades de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, que compõem o Litoral Sul, apresentaram dois cenários distintos. Quem quiser alugar um apartamento de 1 dormitório vai aproveitar a diária de maior queda no período. Em 2024, a locação deste tipo de imóvel saía por R$ 550,00 e, agora, pode ser encontrada por R$ 150,00 (-72,72%). Em contrapartida, casas de 2 dormitórios estão 200,54% mais caras para esta Páscoa: passaram de R$ 366,00 para R$ 1.100,00.



Mas, na média geral, tanto casas quanto apartamentos no Litoral Sul estão com preços menores que os do ano passado, com reduções que variam de 33,33% a 72,72%. Segundo o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, a orientação é para que os interessados não deixem para formalizar os contratos na última hora, pois podem perder a oportunidade de fechar um bom negócio.



"Aconselhamos que procurem, no site do conselho, as imobiliárias que trabalham com esse tipo de locação também para evitar golpes e prejuízos que, infelizmente, ainda são comuns. São inúmeros os casos de turistas que perdem dinheiro e se frustram por alugar sem a assessoria de um corretor", completa.



Para consultar a lista desses profissionais, basta acessar o link crecisp.gov.br/cidadao/corretoresimoveisveraneio/.