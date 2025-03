PM Rodoviária apreende R$ 100 mil em remédios falsificados em Jaú

Jaú - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na manhã desta segunda-feira (31), medicamentos falsificados avaliados em cerca de R$ 100 mil que eram transportados por uma passageira de um coletivo interestadual abordado na altura do quilômetro 184 mais 400 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).



O veículo foi parado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), por volta das 11h. Na vistoria, os policiais rodoviários encontraram na bagagem de uma passageira 98 unidades de toxina botulínica (botox) e duas unidades de tirzepatida (mounjaro), medicamento usado para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes do tipo 2 e também para a perda de peso.



De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, não havia nenhum registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos frascos ou qualquer meio de identificação fiel dos produtos, bem como de sua validade e composição. Os medicamentos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade e apreendidos para fins de perícia e investigação.