Relação de um mês e meio termina em violência doméstica e estupro

Um homem de 53 anos, que mantinha um relacionamento de apenas um mês e meio com uma mulher de 35, foi preso por estupro, ameaça e violência doméstica, física e psicológica, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).



A vítima, que havia se mudado para a casa do agressor há poucas semanas, era dopada por ele com medicamentos para que não saísse para trabalhar nem para ver o filho, consta do boletim de ocorrência (BO).



De acordo com o documento policial, ela conseguiu convencer o agressor de que precisava telefonar para o filho sob a alegação de que assim evitaria desconfianças. Durante a chamada de vídeo, o rapaz percebeu que algo estava errado mãe e pediu ajuda à Polícia Civil. Um agente de plantão acionou a GCM para apurar o caso, no Centro da cidade.



Na abordagem, o homem negou que houvesse qualquer problema. A mulher, por sua vez, também negou inicialmente, mas deu sinais sutis que foram interpretados pelos guardas como um pedido de ajuda. Diante disso, os agentes separaram os dois em cômodos diferentes, apuraram os fatos junto à vítima e encaminharam o agressor à delegacia.



Em seu depoimento, a mulher relatou que sofria agressões físicas e psicológicas e que o homem ameaçava matá-la, assim como seu filho. Ela também afirmou que, naquele dia, fora obrigada por ele a ter relação sexual anal. O acusado negou as acusações, mas permaneceu preso à disposição da Justiça. Uma medida protetiva também foi emitida na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu.