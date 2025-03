Tarifa dos circulares pode ir a R$ 8,09 em Bauru, diz planilha

A tarifa dos ônibus circulares em Bauru pode chegar a R$ 8,09 com a nova recomposição de preços obrigatória por lei. É o que aponta a planilha de custos do serviço elaborada pela Emdurb. Atualmente, a tarifa custa 5,00 no cartão e em dinheiro. A decisão sobre o reajuste fica a cargo da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

Hoje, a prefeitura subsidia R$ 0,75. Ou seja, sem o subsídio público a tarifa atual seria de R$ 5,75. Resta saber de quanto será o subsídio caso o preço das passagens suba para R$ 8,09.

Entre os itens da planilha de custos usada para calcular o valor da tarifa estão os reajustes da folha de pagamento da Transurb, que presta os serviços de transporte coletivo. Neste item, há uma defasagem desde outubro de 2024, aponta a planilha. Compõem, ainda, os custos principais o reajuste dos preços do combustível e a renovação de frota de ônibus, entre outros.



A Transurb transporta todo mês pouco mais de 1,38 milhão de passageiros em Bauru.