Após 4 horas, homem é retirado do telhado de igreja em Bauru

Após quase quatro horas de negociação, o homem que subiu no telhado da Primeira Igreja Batista de Bauru na manhã desta segunda-feira (31) e passou a arremessar telhas para baixo, na quadra 7 da Virgílio Malta, no Centro, foi retirado do local. Ele mobilizou caminhões do Corpo de Bombeiros, viaturas de resgate, incluindo a do Samu, além de equipes da Polícia Militar.

Durante o tempo em que permaneceu sobre o teto, aparentava estar descontrolado e proferia falas desconexas. O quarteirão foi interditado para evitar risco a pedestres e prejuízos. No entanto, ao menos um carro foi danificado pelo material da cobertura, que atingiu o para-brisa.



Mesmo distantes, populares e moradores de prédios próximos acompanharam as negociações para que ele descesse em segurança.



De acordo com a jornalista Célia Rodrigues, que acompanhou o resgate pela janela de casa, ele pediu água aos policiais, que atenderam a solicitação. Mas desconfiado, antes de matar a sede, pediu que um dos agentes bebesse antes o líquido da garrafa. Depois, amarrado a uma corda, desceu por uma escada.



Cumprindo protocolo, a viatura do Samu o encaminhou para atendimento médico na ala de psiquiatria da UPA Ipiranga.

