Prefeitura de Bauru propõe reajuste de 4,8% aos servidores

A Prefeitura de Bauru enviou nesta segunda-feira (31) para a Câmara Municipal o projeto de lei (PL) com o reajuste dos servidores públicos. O projeto contempla a reposição da inflação acumulada do último ano, de 4,83%, para os servidores públicos municipais ativos e inativos da prefeitura, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev).



O pagamento do aumento será retroativo a janeiro e o impacto financeiro estimado para este ano é de R$ 30,3 milhões.



A proposta considera a reposição da inflação e também a capacidade financeira do município para o pagamento dos salários. O vale-alimentação já teve valorização acima da inflação, com reajuste de 27,2% neste ano, e subiu de R$ 1.100,00 para R$ 1.400,00, para os servidores ativos.



Uma assembleia com servidores municipais, na noite de quinta-feira (27) passada decidiu que a categoria vai paralisar suas atividades durante 24 horas no próximo dia 7 de abril. A pauta de reivindicações foi aprovada ao início de fevereiro com pedido de 27% de reajuste sobre a folha, aumento do vale-alimentação a R$ 1.518,00 e a elevação do abono pecuniário a R$ 579,83.