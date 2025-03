Homem atira telhas de cima de igreja em Bauru; VÍDEO

A quadra 7 da rua Virgílio Malta, no Centro de Bauru, está interditada na manhã desta segunda-feira (31), para que policiais militares e bombeiros retirem um homem do telhado da Primeira Igreja Batista. Proferindo falas desconexas e aparentemente descontrolado, ele quebra telhas do imóvel e as joga para baixo.



Além do risco de provocar ferimentos em pedestres, também pode causar danos em veículos estacionados na via. Populares acompanham o socorro, que também conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O JCNET acompanha o caso.