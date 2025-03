Com um a mais, Corinthians de time alternativo empata com Bahia

O confronto entre o atual campeão paulista e o atual campeão baiano terminou empatado. Neste domingo, com um time recheado de reservas, o Corinthians aproveitou a vantagem númerica e buscou o empate contra o Bahia, em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Héctor Hernández deixou tudo igual para a equipe corintiana.



Com o resultado, tanto Corinthians como Bahia somam um ponto nessa rodada de estreia. Neste momento, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela, enquanto o Tricolor de Aço figura em nono lugar.



Os dois times, agora, voltam suas atenções para as competições continentais. O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Huracán-ARG, na Neo Química Arena. Enquanto isso, o Bahia faz seu primeiro jogo pela fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira, contra o Internacional, às 19h, na Arena Fonte Nova.



Já pela segunda rodada do Brasileirão, o Timão entra em campo no próximo sábado, quando encara o Vasco, às 18h30, na Neo Química Arena. O Bahia, por sua vez, duela contra o Santos no domingo (06), a partir das 20h30, na Vila Belmiro.



O jogo

O Bahia esteve próximo de abrir o placar logo no segundo minuto de partida. Caio Alexandre encontrou bom passe para Everton Ribeiro. O camisa 10 deu um toquinho para Lucho Rodríguez e o centroavante finalizou de dentro da área, mas Donelli fez grande defesa e evitou o gol tricolor.

Com 22 minutos, o Bahia quase chegou a abrir o placar novamente. Luciano Juba foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Sem marcação, Jean Lucas teve tempo de dominar e finalizar de dentro da área, mas mandou por cima do gol.