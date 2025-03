Adolescente é baleado após tentativa de abordagem da PM em Bauru

Um adolescente de 17 anos foi baleado na madrugada deste domingo (30) durante uma tentativa de abordagem da Polícia Militar (PM) na Vila Falcão, em Bauru. Ele estava acompanhado de outros quatro jovens no momento do disparo.



Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado sobre o caso, dois policiais realizavam patrulhamento no bairro, quando avistaram um Ford Ka estacionado em via pública com quatro ocupantes, todos do gênero masculino, com idades entre 14 e 21 anos. Do lado de fora, em pé, próximo à porta do motorista, estava um adolescente de 17 anos.



Ao perceber a aproximação da viatura, este último teria corrido e entrado em sua casa. Já outro jovem de 17 anos, que estava no banco dianteiro do Ka, ao lado do motorista, teria desembarcado com uma arma de fogo em punho, segundo relato do PM que, logo em seguida, efetuou um disparo com sua pistola .40.



O outro agente informou, no BO, ter escutado o barulho do disparo, mas não ter percebido se o adolescente estava armado. O motorista do Ka, por sua vez, sustentou que o amigo não portava qualquer arma.



O jovem ferido conseguiu fugir e, posteriormente, os PMs foram informados sobre a presença dele na UPA Bela Vista, onde estava sendo atendido com um ferimento no braço. O projétil alojado no membro foi retirado e apreendido, assim como o Ford Ka, que estava com placas falsas e era produto de roubo.



O responsável pelo veículo, também de 17 anos, informou à Polícia Civil tê-lo comprado por R$ 1 mil de um usuário de drogas desconhecido e não saber da origem ilícita do bem. O carro foi devolvido ao proprietário, um homem de 47 anos que afirmou não ter visto o rosto dos ladrões quando foi roubado e, por isso, não ter condições de reconhecê-los.



Após o registro da ocorrência, o jovem foi liberado mediante termo de compromisso ao Ministério Público. A pistola .40, 13 projéteis e um carregador do PM autor do disparo foram apreendidos. O delegado plantonista solicitou a realização de exame residuográfico para o policial e o adolescente.