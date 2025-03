Palmeiras e Botafogo ficam no 0 a 0 em estreia no Brasileirão

Clubes que brigaram pela taça de campeão brasileiro até as últimas rodadas no ano passado, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 neste domingo (30), no Allianz Parque, em São Paulo.



Em jogo movimentado e com boas chances, que contou com uma manifestação dos jogadores contra o racismo antes da partida, os dois últimos campeões do torneio ficaram no empate sem gols. Ainda machucada pelo vice do Paulista, a torcida palmeirense vaiou o time no apito final do árbitro.



Após um início truncado, o ritmo da partida acelerou a partir da metade da etapa inicial. A primeira grande chance veio pelo lado esquerdo do Botafogo, com cruzamento de Vitinho para o centroavante Igor Jesus, que chutou em cima de Weverton.



O Palmeiras tentou responder com jogadas individuais de Estêvão na direita e tentativas de cruzamento pelo lado oposto. O avanço do time alviverde gerou algumas oportunidades de contra-ataque do clube carioca no final do primeiro tempo.



Depois do intervalo, o Botafogo seguiu apostando em transições rápidas, que culminaram em duas boas tentativas do atacante Savarino. Na primeira, foi cortado pelo zagueiro Micael, enquanto na jogada seguinte adiantou demais a bola, que ficou com o goleiro palmeirense.



Na melhor chance do Palmeiras até então, aos 29 minutos, Vitor Roque subiu sozinho na área e cabeceou para fora.



O time da casa ainda teve a oportunidade mais clara da partida com Flaco López, que havia entrado justamente no lugar de Roque: limpou a jogada, ficou na cara do gol e parou em defesa de John, com a coxa. Na sequência da jogada, o arqueiro ainda defendeu uma tentativa de cruzamento do lateral-esquerdo Piquerez.



Foi o reencontro do Palmeiras com sua torcida após ficar com o vice no Paulista, vencido pelo rival Corinthians em um empate sem gols em Itaquera, na última quinta (27), com direito a um pênalti perdido por Raphael Veiga. O time alvinegro tinha a vantagem de um gol por ter vencido o primeiro jogo, no Allianz, por 1 a 0.



Sem jogos oficiais há mais de um mês devido a uma eliminação precoce na primeira fase do Carioca, o Botafogo também vinha de um vice-campeonato. Pela Recopa Sul-Americana (título disputado pelos campeões da Libertadores e da Sul-Americana), foi derrotado pelo Racing (ARG) nos dois jogos pelo placar de 2 a 0.



Anunciado em 27 de fevereiro como novo técnico, o português Renato Paiva havia comandado o time alvinegro apenas uma vez antes da estreia no Brasileiro: contra o Novorizontino, em partida amistosa disputada no último domingo (22), que terminou 3 a 1 para os cariocas.