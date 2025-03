Corpo carbonizado é encontrado em campo de futebol de Jaú

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado e com lesões na cabeça na manhã deste domingo (30) dentro do Campo Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru). A vítima, Ramiro do Amaral, 62 anos, teria se envolvido em uma briga com outras quatro pessoas, já identificadas.



Três delas, dois homens de 36 e 21 anos e uma mulher de 31 anos, foram presos em flagrante e levados para prestar depoimento na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade. Segundo o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú, Rodrigo Berbert, que preside o inquérito sobre o caso, o preso de 21 anos confessou o crime, alegando que Amaral teria ‘mexido’ com sua companheira.



“Ele tinha manchas de sangue na canela pelos chutes que deu na cabeça da vítima e ainda relata ter dado cinco pauladas, mas nega ter ateado fogo ao corpo, não sabendo dizer quem foi o responsável. Os outros dois presos alegam que estavam no local, mas não participaram do homicídio. Como há versões divergentes, devo fazer uma acareação entre eles”, antecipa Berbert.



O quarto envolvido fugiu e diligências são realizadas na tentativa de localizá-lo. A apuração do caso teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber denúncia sobre um corpo carbonizado próximo ao alambrado do campo de futebol, com presença de fumaça.



A alguns metros de distância da vítima, a PM e a Polícia Civil também encontraram um colchão queimado e isqueiros. De acordo com titular da DIG, o campo é frequentado por moradores em situação de rua e tanto os suspeitos do homicídio quanto Amaral ficavam abrigados no local. O corpo oi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.