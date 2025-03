Vítima de acidente caiu 30 m à frente após bater na Bauru-Ipaussu

O motociclista de 64 anos morto na tarde deste sábado (29) em acidente na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, bateu na altura do farol traseiro esquerdo de um Vectra e foi arremessado cerca de 30 metros à frente, diz o boletim registrado mais tarde sobre a ocorrência, “o que sinaliza nessa fase de cognição sumária que o condutor da moto estava em alta velocidade, bem superior à permitida na via”.



A vítima, José Carlos da Silva, era professor aposentado e não resistiu aos ferimentos. Sua morte foi confirmada ainda no local. Ele carregava carteira, documentos e um controle de portão eletrônico.



O Vectra carregava cinco pessoas, nenhuma das quais se feriu. O motorista do veículo testou negativo no bafômetro e disse à Polícia que estava na faixa à direita dentro da velocidade permitida quando apenas ouviu o barulho da motocicleta “e em fração de segundos houve a colisão fatal”.