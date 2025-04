Bauru: mulher faz post para informar que ‘está solteira’ e apanha

Uma mulher de 38 anos procurou a Polícia Civil de Bauru, na tarde desta segunda-feira (31), para denunciar mais um caso de violência doméstica. Na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ela contou ter sido agredida com socos, chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento pelo homem com que teve um relacionamento por 11 anos. O casal tem uma filha de 9 anos e mora na mesma casa. No domingo, porém, ela apanhou dele, após publicar em uma rede social que não tinha mais nada com o autor, consta do boletim de ocorrência (BO).



Segundo o registro policial, os ataques só pararam depois que ela pegou uma faca para se defender. A vítima contou ainda que o denunciado sempre foi uma pessoa boa, mas que após a pandemia, ele descobriu um câncer e tornou-se agressivo. Há poucos anos, ela passou a ser a ser vítima de agressões físicas e ameaças de morte, mas não procurou a polícia por conta da filha, pessoa com autismo e deficiência intelectual, registrou no BO.



Agora, no entanto, ela pediu o afastamento provisório dele do mesmo lar e medida protetiva. O caso está sob investigação.