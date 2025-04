PM orienta casal após briga; homem volta, agride mulher e é preso

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, no início da tarde desta terça-feira (1), no bairro Pousada da Esperança, em Bauru, após brigar com a mulher, ser orientado pela Polícia Militar (PM) e, com a saída da equipe do local, retornar para agredi-la.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o casal discutiu em razão de uma suspeita de traição, a PM foi acionada e a mulher decidiu se separar do companheiro e retornar para a casa de sua mãe com a filha.



Ambos foram orientados, mas, com a saída dos policiais, segundo o BO, o homem retornou ao imóvel, ofendeu a vítima, puxou os seus cabelos, a agrediu com um soco no braço e danificou a moto do casal.



Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuado em flagrante pelos crimes de injúria e violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.