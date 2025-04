Motociclista é socorrido em estado grave após colisão em Bauru

Um motociclista foi socorrido em estado grave por volta das 13h30 desta terça-feira (1), após uma colisão com um carro na quadra 18 da avenida Cruzeiro do Sul, em Bauru. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgente (Samu).



A moto seguia no sentido Jardim Redentor no momento do acidente, registrado no cruzamento com a rua Itapura. O tráfego ficou complicado no local, que precisou ser temporariamente interditado pela Polícia Militar durante o resgate. O JCNET acompanha o caso.