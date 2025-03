Jovem bauruense é reforço nas categorias de base do Timão

O jovem talento Lorenzo Silva Concuruto, 7 anos, natural de Bauru, é o reforço das categorias de base do Corinthians. Inicialmente, o atleta está compondo o elenco da categoria sub-8 e realizou, na ultima segunda (24), seu primeiro amistoso junto a categoria. A estreia foi com um resultado positivo. A equipe do Parque São Jorge enfrentou a Escola Paulista e venceu pelo placar de 5 a 0. Lorenzo contribuiu para a vitória com uma assistência. O jovem já está na Capital paulista e treina no clube há cerca de um mês. O contrato inicial é de uma temporada.



O talento bauruense iniciou sua trajetória aos 6 anos de idade no Centro de Treinamento Foguinho Sports, onde se destacou em sua categoria, atraindo a atenção de alguns clubes do cenário nacional e recebendo convites para testes.



Acompanhando todos os passos do filho, o pai Everson Concuruto detalha a experiência vivida. "O Lorenzo realizou uma peneira no Parque São Jorge, em fevereiro, com centenas de crianças, buscando seu sonho. Dias depois, recebemos a notícia de que o Lorenzo havia chamado a atenção do clube e se destacado na categoria sub-8. Daí partiu o convite para ficar mais dez dias. Após esse período, o Lorenzo foi convidado para ser atleta do clube. No dia 18 de março, ele assinou seu primeiro contrato federativo. Vale a pena cada esforço para ver a realização do sonho do nosso filho. É um misto de sentimentos. Medo e felicidade ao mesmo tempo. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo e ele vai trazer muitas alegrias para a torcida corintiana", diz.



A promessa da base corintiana relatou ao JC o sentimento de estar em um grande clube do país. "Eu fiquei muito feliz quando recebi a notícia de que fui aprovado no Corinthians. Agradeço todos os dias a oportunidade que Jesus me deu. Sei que é um lugar muito concorrido, onde muitos gostariam de estar. Deixei todos os meus amigos, amigas, a escola e a igreja para correr atrás do meu sonho. Esse sonho é muito importante para minha vida, eu amo esse time desde que nasci, de coração. Os desafios são diários em uma grande metrópole, é tudo novo: trânsito, escola... Bauru era tranquilo, não tinha muita coisa que estou conhecendo aqui. Estou indo em uma igreja aqui, e estou muito ansioso para estrear com a camisa do Corinthians. Pode faltar técnica, mas raça jamais vai faltar", finaliza Lorenzo.