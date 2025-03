Geração Z: 5 cursos que toda criança e adolescente deveria fazer

A infância e adolescência são períodos super favoráveis para o aprendizado de novas capacidades, habilidades e competências socioemocionais.



O tempo livre, a energia e ausência de preocupações ou ansiedades é a combinação ideal para esse autodesenvolvimento que precisa ser aproveitado. Fazer cursos paralelos à escola pode trazer inúmeros benefícios, complementando a educação formal.



Eleandro da Costa, CEO e sócio da rede Jumper! Profissões e Idiomas, selecionou as cinco opções mais recomendadas para essas duas fases:

LÍNGUA ESTRANGEIRA



Aprender uma língua estrangeira desde a infância é uma das melhores maneiras de preparar as crianças para o futuro. O inglês, indicado a partir dos seis anos, sendo a língua mais falada do mundo, abre portas para oportunidades acadêmicas e profissionais. O aprendizado durante a infância é mais eficaz, pois o cérebro deles está em uma fase crucial de desenvolvimento linguístico, tornando mais fácil a assimilação de novos sons, vocabulários e estruturas gramaticais. Por isso, aulas de inglês focada na linguagem dos pequenos também ajudam a melhorar as habilidades cognitivas, como memória, concentração e capacidade de resolução de problemas, além de incentivar a compreensão e o respeito por diferentes culturas. "Durante a infância, as crianças passam por um período crucial de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Investir na educação bilíngue desde cedo é uma maneira poderosa de garantir que eles tenham um futuro repleto de possibilidades pessoais e profissionais também", explica Eleandro.



EXECUTIVO JÚNIOR



A capacidade de inovar e empreender não apenas abre portas para o sucesso pessoal, mas também contribui para o crescimento econômico, a criação de empregos e a resolução de desafios globais. Para plantar a semente do empreendedorismo desde cedo, a partir dos 12 anos já é possível fazer o curso de Executivo Júnior. O aluno aprende a desenvolver habilidades como iniciativa, responsabilidade, criatividade e inovação.



"Essas habilidades são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. O curso mostra que o empreendedorismo pode ser ensinado de forma dinâmica, através de atividades experimentais e criativas, desenvolvendo o comprometimento e responsabilidade, estimulando à iniciativa e ao protagonismo", disse o CEO de Jumper! Profissões e Idiomas. Os adolescentes também aprendem a ter confiança em suas habilidades, senso de realização, propósito e base para o sucesso financeiro futuro.



INFORMÁTICA KIDS



Muito além de saber mexer no telefone e nas redes sociais, o de informática para crianças proporciona a elas o desenvolvimento de habilidades básicas, como o uso seguro e eficiente de computadores, navegação na internet, e criação de documentos, além de abrir portas para conhecimentos mais avançados, como programação e design gráfico. Esses cursos ajudam a desenvolver o pensamento lógico, a capacidade de solucionar problemas e a criatividade, pois incentivam os alunos a explorar e criar em um ambiente digital. "O aluno aprende se divertindo, através de um ensino de forma lúdica, especialmente pensado para crianças. Esse curso tem duração de três anos e auxilia a ter uma base sólida em informática desde cedo e oferece também uma vantagem competitiva, pois elas vão aprender não apenas a acompanhar, mas também liderar o caminho na era digital. A partir de 7 anos já é a idade indicada para essas crianças iniciarem um curso nessa área", afirma Eleandro.



ORATÓRIA



A adolescência é o momento ideal de aprender e dar voz à vocação, mapear interesses e adquirir conhecimentos já visando um futuro profissional. O curso de Oratória é destinado a todos que desejam aprimorar suas habilidades de falar em público ou em contatos individuais. "O curso aprimora a capacidade de persuasão e transmite maior credibilidade por meio da comunicação e expressão verbal. Não basta ter uma boa ideia se não for bem transmitida e articulada. O objetivo é que esse adolescente já desenvolva uma boa comunicação no dia a dia, na escola, em família e já chegue preparado no mercado de trabalho", explica o CEO de Jumper! Profissões e Idiomas.



ROBÓTICA



Em um mundo cada vez mais automatizado, o curso de robótica para crianças vai explorar conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática de maneira prática e interativa. Nessa fase, eles desenvolvem não apenas conhecimentos técnicos, mas também habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade. A robótica estimula também o trabalho em equipe, pois muitas atividades envolvem projetos colaborativos, onde os alunos aprendem a comunicar ideias, negociar soluções e trabalhar em conjunto para atingir objetivos comuns. Com os desafios que a programação e a construção de robôs apresentam, eles também ganham confiança para enfrentar problemas complexos e veem o erro como parte natural do processo de aprendizado.