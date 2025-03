Kiwi: É gostoso e ainda ajuda no emagrecimento

Pequeno e poderoso: esse é o kiwi, fruta de gosto marcante e cheia de benefícios. Esse alimento de formato oval, com casca marrom coberta por suaves pelinhos, guarda uma polpa verde, suculenta e ligeiramente ácida. Presença indispensável nos pratos de verão, é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o organismo. Além disso, seu baixo teor calórico o torna o aliado perfeito para quem busca uma dieta equilibrada.



Originário da China, lá o kiwi é conhecido como yang-tao, que significa "fruta do rio Yang". Os chineses começaram a cultivá-lo há cerca de 300 anos, mas foi apenas por volta de 1900 que as primeiras sementes chegaram à Nova Zelândia, levadas por jovens missionários que desenvolveram variedades maiores e mais saborosas da fruta. Eles batizaram o fruto de kiwi por sua semelhança com a ave emblemática do país que fica na Oceania.



Na metade da década de 1940, o kiwi entrou no mercado mundial como "especialidade gourmet".