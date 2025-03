Saúde na ponta da língua!

A língua é um órgão muscular essencial para a comunicação humana, mas nem sempre recebe a atenção necessária. Especialistas alertam que sua cor, textura e forma podem indicar problemas de saúde, assim como a presença de manchas ou rachaduras. As informações são do La Nacion.



Observar a aparência da língua pode ajudar a identificar condições médicas precocemente, permitindo uma visita ao médico no momento certo.



Esse músculo também atua como uma barreira protetora contra bactérias, impedindo sua entrada no organismo. No entanto, a falta de higiene bucal favorece o acúmulo de microrganismos, causando mau hálito e infecções.



Além dessa função, a língua pode revelar que algo no corpo não está funcionando bem, seja por vírus, bactérias ou outras causas.



O médico espanhol Alexandre Olmos abordou o tema num vídeo no Instagram, e criou um guia para conscientizar seus seguidores. "A língua é uma das melhores formas de saber o que está acontecendo dentro do seu corpo. Não só reflete a sua higiene, mas também revela problemas digestivos e desequilíbrios hormonais", diz.

Cuidados básicos

A clínica espanhola Dentaluz recomenda que as pessoas observem regularmente a língua para detectar eventuais alterações.



Para mantê-la saudável, é fundamental escová-la bem, assim como os dentes, após cada refeição. Esse hábito reduz a proliferação de bactérias nocivas.



Caso a aparência da língua não mude mesmo com a limpeza, o ideal é procurar um dentista. Se necessário, ele poderá encaminhar o paciente a um médico para uma avaliação mais detalhada.

Análise

Língua com saburra branca e espessa: Indica desequilíbrios na microbiota e no sistema digestivo, como candidíase ou acúmulo de toxinas.



Língua seca ou rachada: Isso pode indicar deficiência de vitaminas B e desidratação.



Língua inchada nas bordas: Isso pode estar associado a inflamação intestinal ou retenção de líquidos.



Língua vermelha intenso: Isso se refere à deficiência de ferro ou a problemas no fígado.



Sensação de coceira ou ardência: É conhecida como síndrome de queimação na boca e causa sensação de queimação na língua e em outras áreas da boca. Sua causa é indeterminada, mas pode ser amenizada com uma visita ao dentista.



Feridas ou caroços: Isso pode ser causado pela fricção nos dentes ou aparelho dentário. Outras causas seriam falta de vitaminas, alergias, estresse ou herpes. Aqui você deve considerar visitar um profissional se notar que eles persistem ou aparecem com frequência.

7 doenças