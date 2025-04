Bauru: homem é suspeito de enviar vídeo íntimo da ex ao pai dela

Um homem de 27 anos é suspeito de enviar vídeo íntimo da ex-noiva, de 43 anos, para o pai dela, por não se conformar com o fim do relacionamento. A ocorrência, registrada em Bauru como violência doméstica e divulgação de imagens de nudez, sexo ou pornografia, será investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).



A vítima, que já se encontra em um novo relacionamento, procurou a Polícia Civil nesta terça-feira (1) para denunciar o seu ex-companheiro, com quem conviveu durante cinco anos, e terminou em 2024.



Segundo o registro policial, ele teria enviado o vídeo para o pai dela no último dia 28 de março, de número novo, já que teria sido bloqueado pela mulher e por familiares dela nos telefones e redes sociais.



De acordo com ela, que solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência, os vídeos íntimos teriam sido gravados enquanto ela dormia, sob o efeito de medicação. No registro policial, a vítima ainda declara que, durante o relacionamento, foi alvo de agressões praticadas pelo então noivo, mas não o denunciou por medo.